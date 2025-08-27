Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển và tối ưu firmware cho các thiết bị nhúng thuộc lĩnh vực An ninh Quốc phòng (vệ tinh, truyền thông vô tuyến, radar…).

Tham gia nghiên cứu áp dụng/cập nhật công nghệ mới cho các sản phẩm .

Tham gia khảo sát, đánh giá các sản phẩm thương mại, và đề xuất phương án nội địa hóa/phát triển sản phẩm tương đương.

Thiết kế và triển khai các module phần mềm điều khiển thiết bị phần cứng (MCU, FPGA, RF, cảm biến, truyền thông...).

Tích hợp và kiểm thử hệ thống nhúng: truyền nhận dữ liệu, giao tiếp UART, SPI, I2C, CAN, RS485, Ethernet...

Đánh giá linh kiện và phối hợp cùng nhóm thiết kế phần cứng để tối ưu giải pháp sản xuất nội địa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ & Kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học các ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện – Điện tử, Tự động hóa, Viễn thông… hoặc chuyên ngành liên quan.

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lập trình hệ thống nhúng (firmware/hệ điều hành nhúng).

2. Kỹ năng & chuyên môn

Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình: C/C++, Python, Shell Script.

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng MCU (STM32, ESP32, NXP…), hoặc SoC, RTOS (FreeRTOS, Zephyr…).

Hiểu biết tốt về cấu trúc hệ thống nhúng, lập trình giao tiếp ngoại vi (SPI, I2C, UART…).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thiết bị trong các hệ thống: vệ tinh, truyền thông VHF/UHF, radar, tín hiệu số….

3. Tư duy & năng lực khác

Tư duy logic, chủ động giải quyết vấn đề.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng tốt tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.

Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo dự án và năng lực.

Công ty đóng 100% BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức.

Cơ hội làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao phục vụ Quốc phòng – An ninh.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn sâu (nhúng, FPGA, truyền dẫn…).

Cơ hội phát triển thành trưởng nhóm kỹ thuật theo lộ trình.

Tham gia các khóa Đào tạo trong và ngoài nước nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Thưởng tháng 13, 14 thưởng các ngày lễ, tết,…

Phụ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày.

Khám sức khỏe định kỳ, teambuiding, du lịch, các sự kiện nội bộ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea

