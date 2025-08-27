Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Ngày đăng tuyển: 27/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty cổ phần công nghệ TekSea

Kỹ sư lập trình nhúng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình nhúng Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển và tối ưu firmware cho các thiết bị nhúng thuộc lĩnh vực An ninh Quốc phòng (vệ tinh, truyền thông vô tuyến, radar…).
Tham gia nghiên cứu áp dụng/cập nhật công nghệ mới cho các sản phẩm .
Tham gia khảo sát, đánh giá các sản phẩm thương mại, và đề xuất phương án nội địa hóa/phát triển sản phẩm tương đương.
Thiết kế và triển khai các module phần mềm điều khiển thiết bị phần cứng (MCU, FPGA, RF, cảm biến, truyền thông...).
Tích hợp và kiểm thử hệ thống nhúng: truyền nhận dữ liệu, giao tiếp UART, SPI, I2C, CAN, RS485, Ethernet...
Đánh giá linh kiện và phối hợp cùng nhóm thiết kế phần cứng để tối ưu giải pháp sản xuất nội địa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ & Kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học các ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện – Điện tử, Tự động hóa, Viễn thông… hoặc chuyên ngành liên quan.
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lập trình hệ thống nhúng (firmware/hệ điều hành nhúng).
2. Kỹ năng & chuyên môn
Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình: C/C++, Python, Shell Script.
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng MCU (STM32, ESP32, NXP…), hoặc SoC, RTOS (FreeRTOS, Zephyr…).
Hiểu biết tốt về cấu trúc hệ thống nhúng, lập trình giao tiếp ngoại vi (SPI, I2C, UART…).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thiết bị trong các hệ thống: vệ tinh, truyền thông VHF/UHF, radar, tín hiệu số….
3. Tư duy & năng lực khác
Tư duy logic, chủ động giải quyết vấn đề.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Sử dụng tốt tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.

Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo dự án và năng lực.
Công ty đóng 100% BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức.
Cơ hội làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao phục vụ Quốc phòng – An ninh.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn sâu (nhúng, FPGA, truyền dẫn…).
Cơ hội phát triển thành trưởng nhóm kỹ thuật theo lộ trình.
Tham gia các khóa Đào tạo trong và ngoài nước nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Thưởng tháng 13, 14 thưởng các ngày lễ, tết,…
Phụ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày.
Khám sức khỏe định kỳ, teambuiding, du lịch, các sự kiện nội bộ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ TekSea

Công ty cổ phần công nghệ TekSea

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 09 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-lap-trinh-nhung-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368604
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 19/04/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 19/04/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII
15 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm