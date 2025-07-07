Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PAT AUTO làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: Km504+380 QL1, Xã Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên nghành Kinh doanh, Tài Chính và các ngành nghề liên quan

- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt, tư duy logic và phân tích, tổng hợp vấn đề tốt.

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp.

- Có năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PAT AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp để nâng cao năng lực;

- Tham gia các kỳ nghỉ tại công ty;

- Lương theo năng lực làm việc; được hưởng các chế độ BHXH, lương tháng thứ 13, và các chế độ khác theo quy định pháp luật.

- Được áp dụng ưu đãi khi dùng các sản phẩm dịch vụ của công ty.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PAT AUTO

