Tuyển Giáo viên tiếng Anh Kim Long Education Service Trading Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 200000 Triệu

Mức lương 100000 - 200000 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh

Thực hành các giá trị của Trung tâm All In One

Truyền đạt kiến thức, đổi mới tư duy giúp học viên luôn đạt hiệu quả và thoải mái trong việc học.

Thực hiện kiểm tra và đánh giá để học viên nắm được điểm mạnh, điểm cần khắc phục của bản thân.

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức: Đang học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh

Kinh nghiệm giảng dạy: Tối thiểu 6 tháng

Kĩ năng: Ưu tiên có chứng chỉ giảng dạy hoặc có kinh nghiệm giảng dạy.

Năng lực: Có khả năng di chuyển đến địa điểm dạy, có chất giọng khỏe, rõ ràng và có thể tổ chức và cùng tham gia vào các hoạt động với học viên.

Tính cách: Yêu thích việc hỗ trợ học viên, thích giao tiếp bằng tiếng Anh, và tập trung vào việc tìm giải pháp.

Tại Kim Long Education Service Trading Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hoá trung tâm ưu tiên tính hiệu quả và thoải mái cho đội ngũ nhân viên và học viên.

Lộ trình phát triển về kỹ năng, nghiệp vụ và chuyên môn để cộng tác lâu dài.

Chương trình chia sẻ, tư vấn và cơ hội thăng tiến hàng tháng giúp giáo viên xác định lộ trình thăng tiến và cải thiện kỹ năng mềm của bản thân.

Lương thỏa thuận theo giờ dạy và các quyền lợi cạnh tranh khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kim Long Education Service Trading Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin