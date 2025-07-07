Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MINH TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A1 – Cụm Công nghiệp Dương Liễu, Xã Dương Liễu,, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Phối hợp lập kế hoạch & triển khai IMC Campaigns:

- Phối hợp phát triển ý tưởng, xây dựng kế hoạch tổng thể (IMC Plan)

- Chuẩn bị hồ sơ campaign (proposal, hợp đồng đối tác, báo cáo tổng kết).

- Triển khai các campaign theo marketing tổng thể hướng tới khách hàng

mục tiêu

- Theo dõi tiến độ, đảm bảo các hạng mục trong chiến dịch triển khai đúng

kế hoạch.

2. Tối ưu hiệu suất chiến dịch:

- Phân tích dữ liệu campaign (reach, engagement, conversion) để đề xuất

điều chỉnh.

- Giám sát phản hồi khách hàng (social media, CRM), tổng hợp insight báo

cáo CMO.

3. Phối hợp sản xuất nội dung:

- Phối hợp đội Media (content, quay dựng, design) để sản xuất content đúng

brief.

- Kiểm duyệt nội dung phù hợp với định vị thương hiệu

4. Quản lý tài sản thương hiệu:

- Cập nhật brand guideline, thư viện hình ảnh/tài liệu nội bộ.

- Đảm bảo tính nhất quán thương hiệu trên mọi điểm chạm.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 3 năm kinh nghiệm trờ lên làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

- Kỹ năng trình bày tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh

- Hiểu rõ quy trình triển khai IMC Campaign (ATL/BTL/Digital).

- Có kiến thức chuyên sâu marketing và quản trị dự án

- Biết sử dụng công cụ tracking để phân tích dữ liệu (Google Analytics,

Meta Ads Manager).

- Sáng tạo, chủ động và tự chủ

- Kỹ năng: giải quyết vấn đề, trình bày rõ ràng, quản trị thời gian, quản lý

đội nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MINH TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 - 18 triệu.

- Chế độ chăm sóc sức khỏe: BH sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ.

- Các hoạt động thường niên: Du lịch, thể thao, sinh nhật, team buildings...

- Làm việc trong môi trường năng động hiện đại.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Được đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm theo quy định củaCông ty.

- Lương tháng 13 & thưởng hấp dẫn theo kết quả doanh thu của Công ty,

thưởng các ngày Lễ Tết.

- Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động và Công ty.

- Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: tham gia các khóa huấn

luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn.

- Tiếp cận với các tiêu chuẩn và công nghệ cao tiên tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MINH TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin