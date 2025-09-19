Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS

Công ty cổ phần hệ thống BMS được thành lập từ năm 2007, là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà. Với kinh nghiệm và khả năng của mình, công ty cổ phần hệ thống Ban Mai tư vấn cho khách hàng những giải pháp tối ưu, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vừa chi phí đầu tư phù hợp. Giải pháp của chúng tôi dựa trên sản phẩm của các hãng hàng đầu công nghệ hàng đầu thế giới, đảm bảo sử dụng công nghệ tự động hóa tiên tiến nhất giúp nâng cao hiệu quả sử dụng cũng như giá trị công trình