Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P1001, Tòa nhà Hacisco, Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Bạn sẽ tham gia vào các dự án thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống điện thông minh, bao gồm:

- Thiết kế giải pháp hệ thống ELV, BMS, FA cho các công trình (tòa nhà, nhà máy...)

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật: bản vẽ nguyên lý, bản vẽ tủ điện, bản vẽ thi công

- Giám sát, lập trình, cài đặt và chạy thử hệ thống thiết bị tại công trình

- Hướng dẫn vận hành, nghiệm thu, bàn giao hệ thống cho khách hàng

- Bảo hành – bảo trì – kiểm tra định kỳ theo tiêu chuẩn hãng

- Tham gia thi công, đấu nối và lắp đặt tủ điện

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Tự động hóa, Điều khiển – Đo lường

- Có tư duy logic, kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt

- Ưu tiên ứng viên biết lập trình PLC, DDC hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương

- Sử dụng thành thạo Autocad, Microsoft Office

- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

- Trung thực, trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc

- Có thể làm thêm giờ, công tác ngoại tỉnh

- Mong muốn gắn bó lâu dài, phát triển cùng công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực + thưởng dự án

- Môi trường làm việc năng động – chuyên nghiệp – hỗ trợ

- Cơ hội tham gia các dự án lớn, đào tạo kỹ năng chuyên môn từ chuyên gia

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Được xét tăng lương, thưởng cuối năm hấp dẫn

- Quyền lợi khác: Trợ cấp xăng, điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin