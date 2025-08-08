Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE

Được thành lập từ năm 2017 với mục tiêu trở thành hệ thống y tế đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, Smedicare là hệ thống y tế với các bệnh viện, phòng khám chất lượng, chuyên nghiệp tận tâm đem đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân cộng đồng và xã hội. Quy mô hiện tại: - 2 dự án bệnh viện đa khoa (1 bệnh viện đa khoa đang hoạt động, 1 phòng khám đa khoa đang hoạt động và nâng cấp lên bệnh viện), - 1 dự án về chuỗi phòng khám da liễu đang hoạt động với 2 cơ sở và dự kiến mở rộng 10 cơ sở mới trong 2025 - Các dự án chuỗi phòng khám cơ xương khớp, nội tiêu hoá, .. sẽ bắt đầu triển khai trong năm 2025 - Quy mô nhân sự: 500 nhân sự. Smedicare là một môi trường hứa hẹn nhiều tiềm năng để phát triển, khẳng định bản thân và gắn bó lâu dài để trở thành key person trong hệ thống (có định hướng cơ chế ESOP và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác).