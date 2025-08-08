Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE

Được thành lập từ năm 2017 với mục tiêu trở thành hệ thống y tế đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, Smedicare là hệ thống y tế với các bệnh viện, phòng khám chất lượng, chuyên nghiệp tận tâm đem đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân cộng đồng và xã hội. Quy mô hiện tại: - 2 dự án bệnh viện đa khoa (1 bệnh viện đa khoa đang hoạt động, 1 phòng khám đa khoa đang hoạt động và nâng cấp lên bệnh viện), - 1 dự án về chuỗi phòng khám da liễu đang hoạt động với 2 cơ sở và dự kiến mở rộng 10 cơ sở mới trong 2025 - Các dự án chuỗi phòng khám cơ xương khớp, nội tiêu hoá, .. sẽ bắt đầu triển khai trong năm 2025 - Quy mô nhân sự: 500 nhân sự. Smedicare là một môi trường hứa hẹn nhiều tiềm năng để phát triển, khẳng định bản thân và gắn bó lâu dài để trở thành key person trong hệ thống (có định hướng cơ chế ESOP và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác).

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE

Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 18 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
58/61, phố Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-he-thong-y-te-mevis-healthcare-ntd187803
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH MTV SX TM DV Hành Sanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV SX TM DV Hành Sanh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer FPT Software làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VIETMOUNTAIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VIETMOUNTAIN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN VÀ TV THUẾ TÙNG LINH QUÂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN VÀ TV THUẾ TÙNG LINH QUÂN
4.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu HAPAS VIỆT NAM
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH GIBM VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIBM VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company
Trên 8.5 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DR. MARIE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DR. MARIE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm