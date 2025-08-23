Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP

Công ty Cổ phần Moon Minh Anh Group(MMAG) sở hữu 5 nhà hàng Moon Fast Food Tasty (5 cơ sở). Luôn đặt mục tiêu mang đến cho Khách hàng trải nghiệm ''WOW" khi ăn uống tại các nhà hàng của MMAG, chúng tôi đề cao trách nhiệm chủ động lắng nghe và thay đổi bản thân trong quá trình làm việc. Đồng thời, chúng tôi muốn nhấn mạnh yêu tố vệ sinh an toàn thực phẩm; thái độ nhân viên; hương vị và chất lượng món ăn, đồ uống tại nhà hàng một cách tốt nhất. MMAG không ngừng học hỏi, phát triển kỹ năng để cập nhật và thay đổi phù hợp với những xu hướng mới, xã hội mới. Dù ở bất cứ cơ sở nào, chúng tôi luôn chứa đựng sự nhiệt huyết, tận tình, chủ động khi làm việc và gặp gỡ khách hàng. Hãy đến các nhà hàng của MMAG để tận hưởng món ăn, đồ uống và trải nghiệm dịch vụ tại đây!