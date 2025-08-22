Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 23 Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng, định hướng, triển khai và giám sát chiến lược Marketing tổng thể cho thương hiệu.

Nghiên cứu xu hướng thị trường, đối thủ và hành vi khách hàng để đề xuất kế hoạch Marketing hiệu quả.

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông: Digital (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo…), POSM, PR, KOLs/Influencer, sự kiện offline.

Phối hợp với bộ phận R&D để ra mắt sản phẩm mới, đảm bảo chiến dịch truyền thông “trúng trend” và đúng mục tiêu doanh thu.

Quản lý ngân sách Marketing, phân bổ chi phí tối ưu.

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu, khai trương, activation tại điểm bán.

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch → báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc.

Xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngũ Marketing.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc liên quan.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Marketing.

Am hiểu thị trường F&B, xu hướng người tiêu dùng Gen Z & Millennials.

Thành thạo Marketing online & offline, đặc biệt Digital Marketing và Social Media.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, làm việc đa nhiệm.

Tư duy chiến lược, sáng tạo, quyết đoán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI, thưởng dự án, thưởng doanh thu.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT…

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài.

Thời gian làm việc: 6 tiếng/ngày. Nghỉ chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP

