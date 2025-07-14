Tuyển Nhân viên kỹ thuật Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
- Đà Nẵng: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Công việc chính liên quan đến hệ thống M&E, trạm điện, HVAC,... như sau:
Vận hành:
• Thực hiện các checklist - kiểm tra hệ thống kỹ thuật hằng ngày, tần suất theo quy định tòa nhà
• Giám sát công tác trang trí, thi công nội thất tại tòa nhà theo bản vẽ đã phê duyệt
Bảo trì bảo dưỡng:
• Bảo trì các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà, tần suất theo quy định tòa nhà.
Sửa chữa nếu có hư hỏng:
• Báo cáo các hư hỏng, lỗi hệ thống khi phát hiện trong tòa nhà
• Thực hiện công tác sửa chữa hư hỏng tại tòa nhà
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên - các ngành nghề liên quan đến mảng kỹ thuật: điện, xây dựng, điện nhẹ, HVAC...
Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
