Tuyển Nhân viên kỹ thuật Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công việc chính liên quan đến hệ thống M&E, trạm điện, HVAC,... như sau:

Vận hành:

• Thực hiện các checklist - kiểm tra hệ thống kỹ thuật hằng ngày, tần suất theo quy định tòa nhà

• Giám sát công tác trang trí, thi công nội thất tại tòa nhà theo bản vẽ đã phê duyệt

Bảo trì bảo dưỡng:

• Bảo trì các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà, tần suất theo quy định tòa nhà.

Sửa chữa nếu có hư hỏng:

• Báo cáo các hư hỏng, lỗi hệ thống khi phát hiện trong tòa nhà

• Thực hiện công tác sửa chữa hư hỏng tại tòa nhà