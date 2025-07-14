Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH KCC (Hà Nội) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH KCC (Hà Nội)
Ngày đăng tuyển: 14/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/08/2025
Công Ty TNHH KCC (Hà Nội)

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH KCC (Hà Nội)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra hàng thành phẩm của hàng sơn ô tô.
- Phụ trách giấy tờ MSDS, TDS,…
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành
- Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực sơn, đặc biệt là sơn ô tô
Mức lương và chế độ:
• Thỏa thuận theo năng lực (LƯƠNG CAO)
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN gần như tổng lương.
• Quà sinh nhật 500k.
• Thưởng Tết 150%, 200% tùy tình hình kinh doanh.
• Quà tặng, tiền thưởng dịp lễ tết, kết hôn...
• Du lịch nghỉ mát hằng năm (được phép mang cả vợ, chồng, con cái tham gia).
• Liên hoan cuối năm, bốc thăm trúng thưởng tặng quà.
• 14 ngày phép/năm.

Tại Công Ty TNHH KCC (Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KCC (Hà Nội)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH KCC (Hà Nội)

Công Ty TNHH KCC (Hà Nội)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Tasco, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

