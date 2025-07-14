Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÚC GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

PGTech Group Limited là nhà cung cấp giải pháp, phân phối Đại diện các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Mỹ, Hà Lan, Đức, Áo, Nhật, Thụy Sỹ, Anh Quốc, Đan Mạch Hàn Quốc,…chuyên cung cấp các giải pháp và thiết bị cơ điện như hệ thống HVAC, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC, hơi, khí. Các loại thiết bị hệ nước nóng trung tâm, hệ điều hòa trung tâm gồm bơm nhiệt, bồn nước nóng, hệ điều áp tách khí, hệ tách khí chân không, lọc tách cặn khử khí, van công nghiệp, khớp nối mềm chống rung, lò xo chống rung giảm chấn, thiết bị đo lưu lượng, nhiệt độ, áp suất và công suất lạnh, bộ điều khiển cửa gió, thiết bị cảm biến và nhiều thiết bị cơ điện ME chuyên dụng khác cho các công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp, tòa nhà văn phòng, chung cư, khách sạn, bệnh viện, trường học…Tham khảo thông tin tại website: https://pgtech.com.vn/

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

- Technical & Business Development Manager

- Văn phòng làm việc: Tầng 3 Tòa Nhà Bắc Hà C14-CT1 phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Văn phòng làm việc:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Trao đổi với các đối tác và nhà sản xuất bằng tiếng Anh để làm rõ yêu cầu của khách hàng; Nắm vững tài liệu tiếng Anh từ nhà sản xuất để trả lời các câu hỏi trong quá trình tư vấn giải pháp và thảo luận sản phẩm công nghệ.