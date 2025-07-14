Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Ngày đăng tuyển: 14/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/08/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40

- 42 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, HCM

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích
- Làm cơ sở cho Tuyển dụng, chọn lọc và Đào tạo vị trí: Nhân viên Kiến trúc
- Hướng dẫn cho CBNV biết nhiệm vụ trách nhiệm được phận công, định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc.
- Làm tiêu chuẩn để đánh giá thực hiện công việc.
- Làm cơ sở đưa ra mức lương, các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho vị trí công việc.
Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho mô tả công việc và tiêu chuẩn của vị trí Nhân viên Dự toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hoàng Long
Phạm vi áp dụng
NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC
1 Thiết kế kiến trúc
- Đảm bảo công tác triển khai thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án công ty, tập đoàn tham gia
- Tham gia công tác giải trình hồ sơ thiết kế, giải quyết vướng mắc công việc hiện trường, dự án.
- Lưu trữ hồ sơ, văn bản.
2 Phối hợp thực hiện công việc
- Phối hợp các nhân viên, đội nhóm để hoàn thành công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 40 - 42 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

