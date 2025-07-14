Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mục đích

- Làm cơ sở cho Tuyển dụng, chọn lọc và Đào tạo vị trí: Nhân viên Kiến trúc

- Hướng dẫn cho CBNV biết nhiệm vụ trách nhiệm được phận công, định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc.

- Làm tiêu chuẩn để đánh giá thực hiện công việc.

- Làm cơ sở đưa ra mức lương, các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho vị trí công việc.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho mô tả công việc và tiêu chuẩn của vị trí Nhân viên Dự toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hoàng Long

Phạm vi áp dụng

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC

1 Thiết kế kiến trúc

- Đảm bảo công tác triển khai thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án công ty, tập đoàn tham gia

- Tham gia công tác giải trình hồ sơ thiết kế, giải quyết vướng mắc công việc hiện trường, dự án.

- Lưu trữ hồ sơ, văn bản.

2 Phối hợp thực hiện công việc

- Phối hợp các nhân viên, đội nhóm để hoàn thành công việc được giao.