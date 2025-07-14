Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
- Hồ Chí Minh: 40
- 42 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, HCM
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận
Mục đích:
- Làm cơ sở cho Tuyển dụng, chọn lọc và Đào tạo vị trí: Chủ trì thiết kế đường
- Hướng dẫn cho CBNV biết nhiệm vụ trách nhiệm được phận công, định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc.
- Làm tiêu chuẩn để đánh giá thực hiện công việc.
- Làm cơ sở đưa ra mức lương, các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho vị trí công việc.
Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho mô tả công việc và tiêu chuẩn của vị trí Chủ trù thiết kế đường tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hoàng Long
Phạm vi áp dụng
NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC
1. Nhiệm vụ công tác nội nghiệp.
- Chủ trì công tác thiết kế, phân công nhiệm vụ, công việc cho các thành viên trong nhóm để hoàn thành công tác thiết kế
- Hướng dẫn, đào tạo các nhân viên nắm bắt được nhiệm vụ, công việc được giao.
2. Công tác hiện trường.
- Giải quyết vướng mắc, sai khác khi có yêu cầu của các bên liên quan.
- Cập nhật tình hình thực hiện công việc tại hiện trường để có kế hoạch phù hợp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
