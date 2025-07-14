Tuyển Nhân viên vận hành Santomas Vietnam JSC. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Santomas Bắc Ninh, Số 81, Đường Hữu Nghị, VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

1. Theo dõi sản lượng chạy máy, lượng nguyên liệu sử dụng, hiệu suất chạy máy, số lượng hàng về kho, hàng tồn so với sản lượng sản xuất

2. Quản lý lượng nguyên liệu xuất nhập theo yêu cầu sản xuất

3. Theo dõi và kiểm soát năng lực, thời gian chạy máy

4. Lập và kiểm soát các báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng

5. Nhập dữ liệu phần mềm ERP

6. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên