Tuyển Nhân viên vận hành Santomas Vietnam JSC. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Santomas Vietnam JSC.
- Hà Nội: Lô D, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Santomas Bắc Ninh, Số 81, Đường Hữu Nghị, VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Địa điểm làm việc
Mô tả công việc
1. Theo dõi sản lượng chạy máy, lượng nguyên liệu sử dụng, hiệu suất chạy máy, số lượng hàng về kho, hàng tồn so với sản lượng sản xuất
2. Quản lý lượng nguyên liệu xuất nhập theo yêu cầu sản xuất
3. Theo dõi và kiểm soát năng lực, thời gian chạy máy
4. Lập và kiểm soát các báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng
5. Nhập dữ liệu phần mềm ERP
6. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Nữ giới
2. Tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kinh tế
3. Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính (Word, Excel)
4. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại Công ty sản xuất
Tại Santomas Vietnam JSC. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Santomas Vietnam JSC.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI