Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic)
Ngày đăng tuyển: 22/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/08/2025
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic)

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện công việc theo chuyên môn
• Đề ra mục tiêu kế hoạch công việc hàng năm, tháng, tuần phù hợp với mục tiêu của phòng, Công ty và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đề ra.
• Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch cá nhân khi mục tiêu phòng, Công ty thay đổi.
• Tham mưu cho Trưởng phòng về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết kế.
• Kiểm tra và phản hồi thông tin thiết kế đầu vào (tiến độ, quy mô, chất lượng, yêu cầu của chủ đầu tư...) nhận từ PM.
• Tổ chức họp triển khai thiết kế bàn về tiến độ, phương án thiết kế.
• Tiến hành thiết kế và kiểm C1.
• Tiến hành kiểm C2 các bản vẽ thiết kế. Chịu trách nhiệm về chất lượng bản vẽ thiết kế mà mình kiểm.
• Giao hồ sơ cho PM, nhận thông tin phản hồi của Khách hàng thông qua PM.
• Hỗ trợ chỉnh sửa hồ sơ khi có yêu cầu.
• Hỗ trợ cung cấp thông tin khi có yêu cầu.
• Hỗ trợ đi họp với Khách hàng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic)

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 32 -34 Đường Số 13, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

