Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện công việc theo chuyên môn

• Đề ra mục tiêu kế hoạch công việc hàng năm, tháng, tuần phù hợp với mục tiêu của phòng, Công ty và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đề ra.

• Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch cá nhân khi mục tiêu phòng, Công ty thay đổi.

• Tham mưu cho Trưởng phòng về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết kế.

• Kiểm tra và phản hồi thông tin thiết kế đầu vào (tiến độ, quy mô, chất lượng, yêu cầu của chủ đầu tư...) nhận từ PM.

• Tổ chức họp triển khai thiết kế bàn về tiến độ, phương án thiết kế.

• Tiến hành thiết kế và kiểm C1.

• Tiến hành kiểm C2 các bản vẽ thiết kế. Chịu trách nhiệm về chất lượng bản vẽ thiết kế mà mình kiểm.

• Giao hồ sơ cho PM, nhận thông tin phản hồi của Khách hàng thông qua PM.

• Hỗ trợ chỉnh sửa hồ sơ khi có yêu cầu.

• Hỗ trợ cung cấp thông tin khi có yêu cầu.

• Hỗ trợ đi họp với Khách hàng khi có yêu cầu.