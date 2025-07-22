Tuyển Kế toán thuế MN SHIPPING CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại MN SHIPPING CO., LTD
- Hồ Chí Minh: Phòng SAV. 2
- 02. 30, Tầng 2, Tháp 2, The Sun Avenue 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo quỹ…
- Tính lương, Thuế TNCN
- Kiểm tra các bút toán của KTV đảm bảo tính đúng đắn của sổ sách kế toán
- Cập nhật thông tin, kiến thức thuế
- Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: từ 1-5 năm làm KẾ TOÁN THUẾ
- Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống thuế, đặc biệt là thuế doanh nghiệp…
- Thành thạo phần mềm kế toán và các phần mềm kê khai thuế (HTKK, iTax,…).
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, làm báo cáo thuế và giải trình số liệu khi cần thiết.
- Kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, cẩn thận, trung thực và trách nhiệm cao trong công việc.
Tại MN SHIPPING CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MN SHIPPING CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
