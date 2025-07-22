Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần BM Windows
Ngày đăng tuyển: 22/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/08/2025
Công Ty Cổ Phần BM Windows

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1 USD

TRÁCH NHIỆM CHÍNH
- Chịu trách nhiệm phát triển trang thông tin nội bộ và các hoạt động sự kiện nội bộ của cty:
- Sáng tạo & sản xuất nội dung trực quan: Content, Poster, Infographic, Podcast,… đảm bảo tính thẩm mỹ và đồng bộ thương hiệu.
- Xây dựng & phát triển nội dung: đóng góp ý tưởng, biên tập nội dung nhằm lan tỏa văn hóa, gắn kết nhân sự.
- Tổ chức sự kiện nội bộ: phối hợp cùng các phòng ban tổ chức các chương trình như Hội nghị, Year End Party, Teambuilding, Kỷ niệm, Vinh danh,…
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Truyền Thông, Báo chí,... hoặc các chuyên ngành liên quan;
- 1 đến 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BM Windows

Công Ty Cổ Phần BM Windows

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 96 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

