Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

- Chịu trách nhiệm phát triển trang thông tin nội bộ và các hoạt động sự kiện nội bộ của cty:

- Sáng tạo & sản xuất nội dung trực quan: Content, Poster, Infographic, Podcast,… đảm bảo tính thẩm mỹ và đồng bộ thương hiệu.

- Xây dựng & phát triển nội dung: đóng góp ý tưởng, biên tập nội dung nhằm lan tỏa văn hóa, gắn kết nhân sự.

- Tổ chức sự kiện nội bộ: phối hợp cùng các phòng ban tổ chức các chương trình như Hội nghị, Year End Party, Teambuilding, Kỷ niệm, Vinh danh,…

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.