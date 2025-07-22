Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows
- Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1 USD
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
- Chịu trách nhiệm phát triển trang thông tin nội bộ và các hoạt động sự kiện nội bộ của cty:
- Sáng tạo & sản xuất nội dung trực quan: Content, Poster, Infographic, Podcast,… đảm bảo tính thẩm mỹ và đồng bộ thương hiệu.
- Xây dựng & phát triển nội dung: đóng góp ý tưởng, biên tập nội dung nhằm lan tỏa văn hóa, gắn kết nhân sự.
- Tổ chức sự kiện nội bộ: phối hợp cùng các phòng ban tổ chức các chương trình như Hội nghị, Year End Party, Teambuilding, Kỷ niệm, Vinh danh,…
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Truyền Thông, Báo chí,... hoặc các chuyên ngành liên quan;
- 1 đến 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI