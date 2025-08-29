Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU

Tập đoàm Tuần Châu tiền thân là Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh được thành lập vào ngày 2/8/1997 có trụ sở tại đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trải qua 27 năm hoạt động và phát triển, Tập đoàn Tuần Châu đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường trong nhiều lĩnh vực trải từ Bắc tới Nam như: bất động sản, đầu tư, ngân hàng, chứng khoán, sản xuất & xuất nhập khấu, du lịch, khách sạn, vui chơi giải trí, du thuyền, bến cảng và sân golf tại Việt Nam, tạo nên một thương hiệu lớn có vị thế vững chắc cả trong nước và quốc tế. Tại Tập đoàn Tuần Châu, con người là nền móng của thành công. Chúng tôi luôn đặt nguồn nhân lực vào vị trí trung tâm trong mọi chiến lược tái thiết và phát triển. Chúng tôi chú trọng việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực đúng trọng tâm, đúng đối tượng, thúc đẩy năng lực tư duy và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong Tập đoàn.