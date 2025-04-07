Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm phiếu xuất kho - Nhập liệu phiếu nhập lại khi hủy lịch, đổi quạt…

Tạo mã - điều chuyển hàng (thanh lý khi bộ phận kỹ thuật đã đánh giá %; đảo mã do thay đổi chi tiết sản phẩm theo khách hàng yêu cầu.

Theo dõi xuất – nhập – tồn kho về mặt số lượng và giá trị tại các kho của Công ty.

Định kỳ phải đối chiếu số lượng với thủ kho và lập bảng tổng hợp xuất – nhập – tồn kho sản phẩm, vật tư, hàng hóa vào cuối tháng.

Tham gia và lập báo cáo kiểm kho.

Đối chiếu hàng trưng bày SR với các nhân viên bán hàng SR.

Lập các báo cáo khác khi có yêu cầu về hàng hóa.

Làm việc với đơn vị vận chuyển, check cước, các hồ sơ/ thủ tục giao hàng.

Follow các đơn hàng dự án, cập nhật tiến độ thực hiện dự án/giao hàng.

Các công việc có liên quan khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và các chuyên ngành có liên quan;

Thành thạo tin học văn phòng, Excel, Word, phần mềm kế toán (Ưu tiên Fast)

Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc

Có kinh nghiệp trong mảng xuất nhập khẩu là một lợi thế

Cẩn trọng, tỉ mỉ, chăm chỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 8h30-17h30 từ T2- hết sáng T7. Nghỉ trưa 1.5 tiếng

Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm.

Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5

Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc

Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.

Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.

Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.

Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...

Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin