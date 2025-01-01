Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quán Phong là công ty thương mại tại Việt Nam có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, chuyên cung cấp sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau với số lượng lớn và giá cả cạnh tranh. Sản phẩm chính là xe đạp thể thao, xe đạp trẻ em, xe điện các loại... Ngoài ra, công ty cũng đảm nhiệm việc tìm kiếm các mặt hàng khác theo yêu cầu của khách hàng như: Máy móc, thiết bị công nghiệp, nguyên vật liệu dùng cho sản xuất. Sản phẩm do các nhà máy lớn ở các tỉnh như Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây, Thượng Hải... chịu trách nhiệm cung ứng. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để tiếp tục con đường đến thành công. Chúng tôi luôn giữ chữ tín của mình trong mọi hoàn cảnh nhằm giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và nhà cung cấp, mang đến sự hài lòng trong quan hệ kinh doanh.

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Hạn nộp: 28/09/2025

Hà Nội 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

