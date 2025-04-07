Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán

Nhập dữ liệu hạch toán theo hướng dẫn

Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm thực tế sẽ được đào tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp

Có kiến thức cơ bản về kế toán, biết định khoản các nghiệp vụ

Chịu khó và ham học hỏi và thật thà

Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA Thì Được Hưởng Những Gì

Được tạo điều kiện thuận lợi cho công việc thực tập của mình, được hỗ trợ và đào tạo chuyên ngành kế toán. Được cung cấp tài liệu để làm báo cáo thực tập.

Được hỗ trợ tiền gửi xe nếu gửi xe ở bên ngoài.

Được tiếp cận thực tế trên phần mềm kế toán

Được đào tạo lập báo cáo và phân tích báo cáo tài chính

Sau thời gian thực tập các bạn sẽ có cơ hội được nhận vào làm việc tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

