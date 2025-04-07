Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán
Nhập dữ liệu hạch toán theo hướng dẫn
Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm thực tế sẽ được đào tạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp
Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm thực tế sẽ được đào tạo
Có kiến thức cơ bản về kế toán, biết định khoản các nghiệp vụ
Chịu khó và ham học hỏi và thật thà
Chịu được áp lực cao trong công việc
Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm thực tế sẽ được đào tạo
Có kiến thức cơ bản về kế toán, biết định khoản các nghiệp vụ
Chịu khó và ham học hỏi và thật thà
Chịu được áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA Thì Được Hưởng Những Gì
Được tạo điều kiện thuận lợi cho công việc thực tập của mình, được hỗ trợ và đào tạo chuyên ngành kế toán. Được cung cấp tài liệu để làm báo cáo thực tập.
Được hỗ trợ tiền gửi xe nếu gửi xe ở bên ngoài.
Được tiếp cận thực tế trên phần mềm kế toán
Được đào tạo lập báo cáo và phân tích báo cáo tài chính
Sau thời gian thực tập các bạn sẽ có cơ hội được nhận vào làm việc tại công ty.
Được hỗ trợ tiền gửi xe nếu gửi xe ở bên ngoài.
Được tiếp cận thực tế trên phần mềm kế toán
Được đào tạo lập báo cáo và phân tích báo cáo tài chính
Sau thời gian thực tập các bạn sẽ có cơ hội được nhận vào làm việc tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI