Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Dịch hiện trường

- Hỗ trợ Giám đốc làm việc với xưởng.

- Theo dõi kế hoạch sản xuất, giám sát các bộ phận tại xưởng thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ sản xuất.

- Phân tích các báo cáo sản xuất, kiểm soát chất lượng, giám sát tình hình sản xuất để giải quyết các vấn đền liên quan đến tiến độ và chất lượng.

- Đề xuất các giải pháp sản xuất tinh gọn, cải thiện dây chuyền sản xuất để giảm lãng phí và tăng năng suất lao động.

- Kiểm soát việc công nhân sản xuất tuân thủ nội quy công ty, quy trình sản xuất, An toàn lao động.

- Các công việc khác theo sắp xếp của lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Thành thạo tiếng trung

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Linh hoạt, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc & chịu được áp lực

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:

+ Ứng viên chưa có kinh nghiệm: 10.000.000- 15.000.000đ /tháng

+ Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên: 15.000.000- 25.000.000đ /tháng

- Phụ cấp ăn trưa

- Công ty có xe đưa đón nhân viên tại Hà Nội

- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động

- Tham quan du lịch và các hoạt động tập thể của công ty hàng năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Thưởng cuối năm đánh giá theo năng lực làm việc và thâm niên công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

