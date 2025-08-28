Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Ngày đăng tuyển: 28/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/09/2025
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

Trợ lý giám đốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Dịch hiện trường
- Hỗ trợ Giám đốc làm việc với xưởng.
- Theo dõi kế hoạch sản xuất, giám sát các bộ phận tại xưởng thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ sản xuất.
- Phân tích các báo cáo sản xuất, kiểm soát chất lượng, giám sát tình hình sản xuất để giải quyết các vấn đền liên quan đến tiến độ và chất lượng.
- Đề xuất các giải pháp sản xuất tinh gọn, cải thiện dây chuyền sản xuất để giảm lãng phí và tăng năng suất lao động.
- Kiểm soát việc công nhân sản xuất tuân thủ nội quy công ty, quy trình sản xuất, An toàn lao động.
- Các công việc khác theo sắp xếp của lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Thành thạo tiếng trung
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Linh hoạt, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc & chịu được áp lực
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:
+ Ứng viên chưa có kinh nghiệm: 10.000.000- 15.000.000đ /tháng
+ Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên: 15.000.000- 25.000.000đ /tháng
- Phụ cấp ăn trưa
- Công ty có xe đưa đón nhân viên tại Hà Nội
- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động
- Tham quan du lịch và các hoạt động tập thể của công ty hàng năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Thưởng cuối năm đánh giá theo năng lực làm việc và thâm niên công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-giam-doc-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368640
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BASE BUSINESS SOLUTIONS
Tuyển Business Analyst BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
BASE BUSINESS SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH FOTOBER MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH FOTOBER MEDIA
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Vosta Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Vosta Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thế Thảo
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Vosta Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH Vosta Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GTI PARTNER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GTI PARTNER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phẩn MaxGroup
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Việt
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn G làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn G
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH FOTOBER MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH FOTOBER MEDIA
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Draphony Vietnam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM SIGNATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM SIGNATURE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH TeenUp
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Tổng kho buôn gia dụng TKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Tổng kho buôn gia dụng TKS
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm