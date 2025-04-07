Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc điều hành trong các công việc hành chính và quản lý hàng ngày
Lên lịch và quản lý các cuộc họp, hội nghị và các sự kiện quan trọng của Giám đốc
Chuẩn bị và soạn thảo các báo cáo, thuyết trình và tài liệu cho Giám đốc
Phối hợp và theo dõi các dự án, nhiệm vụ giữa các phòng ban trong công ty
Phân tích và tổng hợp dữ liệu tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh cho Giám đốc
Nghiên cứu và cung cấp thông tin về thị trường
Đại diện Giám đốc trong một số cuộc họp và sự kiện khi được ủy quyền
Quản lý và sắp xếp các chuyến công tác của Giám đốc
Xử lý các vấn đề hành chính và tài chính liên quan đến văn phòng Giám đốc.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả.
Trung thực, năng động, nhiệt tình.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47-10th Ave - Sunrise K, Khu đô thị The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

