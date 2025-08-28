Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty CP Tập đoàn OMG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 15
- 17 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới thông qua nhiều kênh khác nhau (gọi điện, gặp trực tiếp, online, networking…).
- Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, nắm bắt nhu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp cho khách hàng.
- Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân theo tuần/tháng/quý để đạt chỉ tiêu doanh số được giao.
- Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi và đảm bảo tiến độ thanh toán từ khách hàng.
- Phối hợp cùng các phòng ban liên quan để triển khai hợp đồng và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng – 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng (có kinh nghiệm B2B là một lợi thế).
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và làm việc theo mục tiêu/doanh số.
- Tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ bán hàng.
Tại Công ty CP Tập đoàn OMG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng doanh số + thưởng hiệu quả (mức trung bình từ 15 – 30 triệu/tháng, không giới hạn theo năng lực).
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Cơ hội được đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng và kiến thức chuyên ngành.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Chuyên viên → Trưởng nhóm → Trưởng phòng Kinh doanh.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
- Chế độ phúc lợi: du lịch, team building, sinh nhật, lễ Tết, thưởng nóng theo thành tích.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn OMG
