Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thạnh Xuân, Q12, TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc, phản hồi từ khách hàng sau khi mua sản phẩm gia dụng - điện tử qua các kênh như điện thoại, email, website, mạng xã hội,...

Tư vấn kỹ thuật về cách sử dụng, bảo quản, bảo trì sản phẩm đúng cách, đảm bảo khách hàng vận hành thiết bị hiệu quả và an toàn.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật hoặc trung tâm bảo hành để xử lý các vấn đề phát sinh, sắp xếp lịch sửa chữa/bảo hành tận nơi nếu cần thiết.

Theo dõi tiến độ xử lý các yêu cầu của khách hàng, đảm bảo thông tin được cập nhật đầy đủ và khách hàng hài lòng với giải pháp được đưa ra.

Chăm sóc khách hàng định kỳ sau mua: gọi điện hỏi thăm trải nghiệm, nhắc lịch bảo trì, giới thiệu sản phẩm liên quan,...

Ghi nhận và tổng hợp ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ và chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc kỹ thuật điện tử gia dụng là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Kiên nhẫn, cẩn thận, có tinh thần phục vụ và trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng và phần mềm quản lý khách hàng.

Ưu tiên ứng viên có khả năng tư vấn kỹ thuật qua các kênh trực tuyến (chat, call video,...).

Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 tới 15 triệu, thưởng theo hiệu suất công việc. (Lương có thể đàm phán phù hợp với khả năng)

Được đóng BHXH và các quyền lợi khác đầy đủ theo quy định nhà nước và quy chế công ty.

Được tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức về sản phẩm mới, tính năng kỹ thuật, chính sách hậu mãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín

