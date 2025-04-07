Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín
- Hồ Chí Minh: Thạnh Xuân, Q12, TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc, phản hồi từ khách hàng sau khi mua sản phẩm gia dụng - điện tử qua các kênh như điện thoại, email, website, mạng xã hội,...
Tư vấn kỹ thuật về cách sử dụng, bảo quản, bảo trì sản phẩm đúng cách, đảm bảo khách hàng vận hành thiết bị hiệu quả và an toàn.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật hoặc trung tâm bảo hành để xử lý các vấn đề phát sinh, sắp xếp lịch sửa chữa/bảo hành tận nơi nếu cần thiết.
Theo dõi tiến độ xử lý các yêu cầu của khách hàng, đảm bảo thông tin được cập nhật đầy đủ và khách hàng hài lòng với giải pháp được đưa ra.
Chăm sóc khách hàng định kỳ sau mua: gọi điện hỏi thăm trải nghiệm, nhắc lịch bảo trì, giới thiệu sản phẩm liên quan,...
Ghi nhận và tổng hợp ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ và chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Kiên nhẫn, cẩn thận, có tinh thần phục vụ và trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng và phần mềm quản lý khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có khả năng tư vấn kỹ thuật qua các kênh trực tuyến (chat, call video,...).
Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH và các quyền lợi khác đầy đủ theo quy định nhà nước và quy chế công ty.
Được tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức về sản phẩm mới, tính năng kỹ thuật, chính sách hậu mãi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
