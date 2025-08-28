Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
- Hà Nội: Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc
Thực hiện tuyển dụng cho Trụ sở chính (khối Văn phòng, Quản lý, Chuyên viên) và hỗ trợ công tác tuyển dụng tại các đơn vị kinh doanh (khách sạn, khu vui chơi, dự án bất động sản…).
Chủ động làm việc và tư vấn với Hiring Manager về nhu cầu nhân sự, mô tả công việc, phương án tuyển dụng và đánh giá ứng viên.
Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đề xuất và theo dõi quá trình nhận việc.
Xây dựng và duy trì nguồn ứng viên chất lượng cho các vị trí quan trọng.
Phối hợp triển khai các hoạt động Employer Branding (fanpage tuyển dụng, job fair, workshop sinh viên) để nâng cao hình ảnh Tuần Châu – Nhà tuyển dụng hấp dẫn
Yêu Cầu Công Việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, linh hoạt, có khả năng tư vấn và làm việc trực tiếp với Hiring Manager.
Tư duy tích cực, yêu thích công việc nhân sự, mong muốn phát triển trong mảng Talent Acquisition & Employer Branding
Quyền Lợi
Môi trường làm việc chủ động, trẻ trung, năng động
Được lắng nghe, trao quyền và cơ hội được hiện thực hóa các ý tưởng mới
Cơ hội phát triển theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển
