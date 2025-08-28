Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tuyển dụng cho Trụ sở chính (khối Văn phòng, Quản lý, Chuyên viên) và hỗ trợ công tác tuyển dụng tại các đơn vị kinh doanh (khách sạn, khu vui chơi, dự án bất động sản…).

Chủ động làm việc và tư vấn với Hiring Manager về nhu cầu nhân sự, mô tả công việc, phương án tuyển dụng và đánh giá ứng viên.

Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đề xuất và theo dõi quá trình nhận việc.

Xây dựng và duy trì nguồn ứng viên chất lượng cho các vị trí quan trọng.

Phối hợp triển khai các hoạt động Employer Branding (fanpage tuyển dụng, job fair, workshop sinh viên) để nâng cao hình ảnh Tuần Châu – Nhà tuyển dụng hấp dẫn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 -5 năm kinh nghiệm trong tuyển dụng, ưu tiên ứng viên từng tuyển khối Văn phòng/Khối kinh doanh dịch vụ – khách sạn – du lịch.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, linh hoạt, có khả năng tư vấn và làm việc trực tiếp với Hiring Manager.

Tư duy tích cực, yêu thích công việc nhân sự, mong muốn phát triển trong mảng Talent Acquisition & Employer Branding

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập offer theo năng lực

Môi trường làm việc chủ động, trẻ trung, năng động

Được lắng nghe, trao quyền và cơ hội được hiện thực hóa các ý tưởng mới

Cơ hội phát triển theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU

