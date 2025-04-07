Tuyển Video Editor Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 155 Chiến Thắng, Tân Triều, Hà Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Dựng và chỉnh sửa video theo kịch bản có sẵn (YouTube, TikTok, Reels, Shorts…)

Chỉnh sửa màu sắc, hiệu ứng, âm thanh để tạo ra sản phẩm cuốn hút

Cập nhật xu hướng mới, sáng tạo nội dung hấp dẫn

Đóng góp ý tưởng để nâng cao chất lượng video

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng Adobe Premiere, capcut cơ bản

Có tư duy sáng tạo, cảm nhạc và khả năng cắt ghép nhịp nhàng

Có kinh nghiệm dựng video hoặc editor cơ bản

Tại Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn – Thỏa thuận theo năng lực (Có bonus theo hiệu suất)

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí chính thức tại công ty.

Làm việc trong môi trường sáng tạo, chuyên nghiệp,Đồng nghiệp trẻ trung, hòa đồng, thân thiện.

Học hỏi & phát triển kỹ năng – Cập nhật xu hướng dựng video mới nhất

Nghỉ lễ, phép năm theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt

