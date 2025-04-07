Tuyển Video Editor Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 155 Chiến Thắng, Tân Triều, Hà Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Dựng và chỉnh sửa video theo kịch bản có sẵn (YouTube, TikTok, Reels, Shorts…)
Chỉnh sửa màu sắc, hiệu ứng, âm thanh để tạo ra sản phẩm cuốn hút
Cập nhật xu hướng mới, sáng tạo nội dung hấp dẫn
Đóng góp ý tưởng để nâng cao chất lượng video
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng Adobe Premiere, capcut cơ bản
Có tư duy sáng tạo, cảm nhạc và khả năng cắt ghép nhịp nhàng
Tại Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn – Thỏa thuận theo năng lực (Có bonus theo hiệu suất)
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí chính thức tại công ty.
Làm việc trong môi trường sáng tạo, chuyên nghiệp,Đồng nghiệp trẻ trung, hòa đồng, thân thiện.
Học hỏi & phát triển kỹ năng – Cập nhật xu hướng dựng video mới nhất
Nghỉ lễ, phép năm theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt
