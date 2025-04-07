Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng, giới thiệu về công ty, trao đổi, xử lý các yêu cầu của khách hàng.
Xử lý yêu cầu báo giá của khách hàng, theo dõi tình trạng báo giá.
Nhận PO, chịu trách nhiệm về các thông tin trên PO và lên đơn hàng trên phần mềm.
Theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất của các PO phụ trách, cập nhật tiến độ cho khách hàng, trao đổi lỗi phát sinh.
Theo dõi giao hàng, xuất hóa đơn, thanh toán và một số vấn đề phát sinh khác.
Chuẩn bị các tài liệu, giới thiệu Công ty với khách hàng trong cuộc họp. Điều phối các nội dung trong cuộc họp với khách hàng.
Phụ trách biên phiên dịch các tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật, ...
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Nhật/ Anh
Sử dụng thành thạo MS Office, tìm kiếm thông tin trên Internet,...
Trách nhiệm cao, ham học hỏi, nhanh nhẹn
Cẩn thận, chủ động, khả năng sắp xếp và theo dõi quy trình tốt
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.
Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VPGD: Tầng 7, tòa Sacombank Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội/ NM01+NM02+NM03: KCN Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

