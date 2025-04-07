Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Liên hệ khách hàng, giới thiệu về công ty, trao đổi, xử lý các yêu cầu của khách hàng.

Xử lý yêu cầu báo giá của khách hàng, theo dõi tình trạng báo giá.

Nhận PO, chịu trách nhiệm về các thông tin trên PO và lên đơn hàng trên phần mềm.

Theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất của các PO phụ trách, cập nhật tiến độ cho khách hàng, trao đổi lỗi phát sinh.

Theo dõi giao hàng, xuất hóa đơn, thanh toán và một số vấn đề phát sinh khác.

Chuẩn bị các tài liệu, giới thiệu Công ty với khách hàng trong cuộc họp. Điều phối các nội dung trong cuộc họp với khách hàng.

Phụ trách biên phiên dịch các tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật, ...

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Nhật/ Anh

Sử dụng thành thạo MS Office, tìm kiếm thông tin trên Internet,...

Trách nhiệm cao, ham học hỏi, nhanh nhẹn

Cẩn thận, chủ động, khả năng sắp xếp và theo dõi quy trình tốt

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

