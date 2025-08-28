Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại GOLD KEY MEIDA
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 05 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Chủ động tìm kiếm khách hàng là Doanh nghiệp.
- Liên hệ và tư vấn các gói sản phẩm truyền thông phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Thực hiện thủ tục và ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi dịch vụ phát sóng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm – Chúng tôi sẽ đào tạo bạn.
- Có laptop cá nhân.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có tư duy về marketing và bán hàng B2B.
- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt và xử lý tình huống linh hoạt.
- Ưu tiên sinh viên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh( Đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp).
Tại GOLD KEY MEIDA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập lên đến 15 triệu/tháng (Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng hấp dẫn).
- Được đào tạo bài bản theo quy trình chuẩn từ A - Z.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, đồng đội thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực truyền thông.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GOLD KEY MEIDA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
