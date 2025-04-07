Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ đối soát công nợ với đơn vị vận chuyển đảm bảo đúng, đủ số tiền theo từng file đơn hàng;

Hỗ trợ theo dõi công nợ đến hạn, quá hạn đảm bảo tất cả các đối tượng phải thu, phải trả đều được theo dõi chính xác;

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ;

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Kế toán Trưởng.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân;

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo;

Kỹ năng tin học văn phòng tốt, đặc biệt là Excel/Googsheet;

Có khả năng chát bằng tiếng Anh;

Cẩn thận, chăm chỉ và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH GIP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 3.000.000 vnd/tháng;

Phụ cấp ăn trưa (30k/ngày) và phí gửi xe;

Được nghỉ các ngày Lễ/ Tết;

Tham gia các hoạt động gắn kết và đào tạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP GROUP

