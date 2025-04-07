Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH GIP GROUP
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ đối soát công nợ với đơn vị vận chuyển đảm bảo đúng, đủ số tiền theo từng file đơn hàng;
Hỗ trợ theo dõi công nợ đến hạn, quá hạn đảm bảo tất cả các đối tượng phải thu, phải trả đều được theo dõi chính xác;
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ;
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Kế toán Trưởng.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân;
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo;
Kỹ năng tin học văn phòng tốt, đặc biệt là Excel/Googsheet;
Có khả năng chát bằng tiếng Anh;
Cẩn thận, chăm chỉ và ham học hỏi.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo;
Kỹ năng tin học văn phòng tốt, đặc biệt là Excel/Googsheet;
Có khả năng chát bằng tiếng Anh;
Cẩn thận, chăm chỉ và ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH GIP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ 3.000.000 vnd/tháng;
Phụ cấp ăn trưa (30k/ngày) và phí gửi xe;
Được nghỉ các ngày Lễ/ Tết;
Tham gia các hoạt động gắn kết và đào tạo của Công ty.
Phụ cấp ăn trưa (30k/ngày) và phí gửi xe;
Được nghỉ các ngày Lễ/ Tết;
Tham gia các hoạt động gắn kết và đào tạo của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI