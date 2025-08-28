Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
- Hồ Chí Minh: 71 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch & Khởi động dự án:
-Tiếp nhận yêu cầu từ CEO, xác định mục tiêu, phạm vi, ngân sách, thời gian cùng các HOD.
-Xây dựng Project Charter và trình phê duyệt.
-Lập kế hoạch tổng thể, xác định KPI và timeline.
2. Theo dõi & Đảm bảo tiến độ:
-Cập nhật tiến độ định kỳ cho CEO.
-Duy trì bảng quản lý tiến độ, chủ động thúc đẩy các bộ phận liên quan.
-Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
3. Điều phối thông tin & Truyền đạt định hướng:
-Truyền đạt chỉ đạo từ CEO đến các HOD.
-Đảm bảo các thành viên hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ.
-Là đầu mối thông tin, xử lý xung đột giữa các phòng ban.
4. Quản lý chất lượng & rủi ro:
-Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chí nghiệm thu.
-Theo dõi chất lượng đầu ra, đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp.
5. Báo cáo & Tổng kết dự án:
-Báo cáo định kỳ/đột xuất cho CEO.
-Tổng kết, rút kinh nghiệm, lưu trữ tài liệu dự án.
-Làm việc trực tiếp với các HOD/trưởng nhóm để yêu cầu báo cáo, số liệu, tài liệu dự án.
-Tự tổ chức họp dự án mà không cần thông qua thư ký CEO.
2. Giám sát & Nhắc tiến độ:
-Có quyền “push” tiến độ, yêu cầu giải trình khi trễ hạn/sai lệch.
-Đề xuất biện pháp khắc phục, tái phân bổ nguồn lực đảm bảo tiến độ.
3. Đề xuất & Điều chỉnh kế hoạch:
-Được đề xuất CEO xem xét điều chỉnh phạm vi, tiến độ, ngân sách dự án.
-Đề xuất bổ sung nhân sự hoặc hỗ trợ liên phòng ban.
4. Đánh giá hiệu quả dự án:
-Tham gia đánh giá kết quả và hiệu suất các bộ phận liên quan.
-Kiến nghị khen thưởng/kỷ luật theo mức độ hoàn thành công việc.
5. Quyết định trong phạm vi được phê duyệt:
-Được tự quyết các vấn đề tác nghiệp trong phạm vi CEO đã duyệt.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tối thiểu 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý Dự án hoặc tương đương.
-Có kinh nghiệm Lập kế hoạch, quản lý tiến độ, rủi ro và ngân sách. Thành thạo công cụ quản lý dự án (MS Project, Excel,...).
-Giao tiếp, truyền đạt rõ ràng và hiệu quả. Đàm phán, xử lý xung đột và ra quyết định nhanh chóng.
-Quản lý thời gian và tổ chức công việc khoa học.
-Có khả năng làm việc trực tiếp với high level.
