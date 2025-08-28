Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Landmark72, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế kiến trúc nền tảng (Platform Architecture) đáp ứng yêu cầu mở rộng, bảo mật và vận hành đa môi trường (cloud/on-prem).

- Tối ưu hệ thống Kubernetes/OpenShift, GitOps

- Thiết kế, tối ưu các hệ thống quan sát (Observability): logging, metrics, tracing, alerting.

- Xử lý các sự cố nghiêm trọng về K8s/Openshift và các công nghệ tương đương khi cần

- Thiết kế và tối các giải pháp Infrastructure as Code (Terraform, Helm, Ansible).

- Xây dựng, cải tiến hệ thống CI/CD chuẩn hóa và tích hợp kiểm thử bảo mật (SAST, SCA, DAST).

- Tham gia xây dựng và áp dụng các chuẩn bảo mật, chính sách compliance phục vụ tổ chức dựa trên (CSA, ISO, SOC).

- Hợp tác chặt chẽ với các nhóm Dev, Security, QA để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của toàn bộ chuỗi phát triển phần mềm.

- Mentor và hỗ trợ kỹ thuật cho các Platform Engineer cấp thấp hơn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DevOps, Platform hoặc Cloud Infrastructure.

- Thành thạo Kubernetes hoặc và hệ sinh thái container (Docker, Helm, Ingress, CNI, CSI...).

- Kinh nghiệm triển khai các công cụ CI/CD hiện đại

- Kỹ năng lập trình/scripting tốt: Bash, Python hoặc Golang.

- Hiểu sâu về kiến trúc hệ thống phân tán, bảo mật, mạng, lưu trữ.

- Có tư duy hệ thống, tự động hóa, tối ưu vận hành, và khả năng giải quyết vấn đề phức tạp.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc đa phòng ban và mentoring.

Ưu tiên:

- Có chứng chỉ liên quan: Network, Linux, CKS, CKAD, Terraform, Openshift, AWS/GCP/Azure level expert/archiect Certified.

- Từng làm trong môi trường xây dựng SaaS, sản phẩm nội bộ hoặc multi-tenant.

- Định hướng hoặc có kinh nghiệm cloud security

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng thỏa thuận và thu nhập theo doanh số đạt được;

- Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN;

- Được đào tạo nghiệp vụ nâng cao;

- 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ lễ - tết theo quy định;

- Lương tháng 13 và thưởng KPI;

- Xem xét tăng lương hàng năm;

- Bảo hiểm FPTCare cho bản thân và quyền mua FPTcare với giá ưu đãi cho gia đình;

- Các hoạt động teambuilding, nghỉ mát hàng năm;

- Khám sức khoẻ định kỳ;

- Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

