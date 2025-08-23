Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

GIỚI THIỆU HEXAGON: GIỚI THIỆU HEXAGON: Công ty Cổ phần Thiết kế Lục giác (Hexagon) được thành lập vào năm 2005 với đội ngũ công nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo và đam mê thiết kế. Gần hai thập kỷ xây dựng, Hexagon đã gặt hái được nhiều thành công, tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực thi công - thiết kế nội thất và ngoại cảnh tại Việt Nam. Hiện nay, Hexagon đang hoạt động trên 4 mảng chính là: Thiết kế-sản xuất thương mại, Thiết kế nội ngoại thất, PR-truyền thông và Tổ chức sự kiện với quy mô trên 300 nhân sự. Tầm Nhìn: Hexagon là đơn vị thiết kế - thi công nội thất showroom, văn phòng, chuỗi f&b và khách sạn có quy mô, tính chuyên nghiệp và uy tín trên toàn quốc. Sứ Mệnh: Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp với khách hàng và nhân viên Hexagon. Giá trị cốt lõi mà Hexa xây dựng: Sáng tao, trách nhiệm, chính trực, tận tâm, đồng đội, hiệu quả. Tầm Nhìn: Hexagon là đơn vị thiết kế - thi công nội thất showroom, văn phòng, chuỗi f&b và khách sạn có quy mô, tính chuyên nghiệp và uy tín trên toàn quốc. Tầm Nhìn: Sứ Mệnh: Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp với khách hàng và nhân viên Hexagon. Giá trị cốt lõi mà Hexa xây dựng: Sáng tao, trách nhiệm, chính trực, tận tâm, đồng đội, hiệu quả. Sứ Mệnh: