Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Ngày đăng tuyển: 22/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/09/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B1

- R2

- S3A1 TTTM Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng ĐÌnh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh của công ty theo từng Tháng/Quý/Năm.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới (cá nhân, đại lý, nhà thầu, kiến trúc sư,...).
Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại, mở rộng hợp tác lâu dài.
Thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường; đề xuất chính sách bán hàng, chiến lược tiếp cận khách hàng và cơ chế kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
Quản lý danh mục sản phẩm đồ nội thất.
Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ Nhân viên Kinh doanh nâng cao kỹ năng và hiệu quả làm việc.
Giám sát, điều phối và quản lý tiến độ công việc của đội ngũ Nhân viên/Chuyên viên Kinh doanh tại Showroom.
Báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh và hiệu quả hoạt động.
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Nam/Nữ, độ tuổi từ 30 – 40 tuổi.
Kinh nghiệm từ 3 – 5 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành Nội thất, Thiết bị vệ sinh, Thiết kế nội thất.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nhân viên tốt.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xử lý tình huống linh hoạt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...).
Trung thực, trách nhiệm, cầu tiến và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 20.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng + % hoa hồng
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: Thưởng lương tháng 13, thưởng kinh doanh, bảo hiểm tri ân,…
Chế độ du lịch, nghỉ mát hằng năm.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội: Lô B1-R2-S3A1 TTTM Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

