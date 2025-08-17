Danh sách Công ty >

Công ty CPTM và ĐTPT Thăng Long được thành lậρ năm 2009, là nhà phân phối của hãng dầu nhớt Castrol BP (Anh) và dầu tách khuôn Ấn Độ, các sản phẩm dầu công nghiệp của các hãng lớn khác. Khách hàng của chúng tôi là các nhiệt điện, thủy điện, luуện kim, thép, xi măng, các đội xe, đoàn xe vận tải và khai thác, các đơn vị sản xuất, các khu công nghiệρ. Hiện công ty đang mở rộng quy mô nên có rất nhiều cơ hội vàng để các bạn trẻ có thể thoả sức thể hiện đam mê cũng như năng lực của mình.

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Hạn nộp: 23/09/2025

Hà Nội 10 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

