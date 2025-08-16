Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VINNATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng quốc tế.

Phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng quốc tế.

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng ở thị trường quốc tế.

Thực hiện các hoạt động kinh doanh, đàm phán thương mại và ký kết hợp đồng với khách hàng quốc tế.

Chăm sóc khách hàng: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác với khách hàng quốc tế. Quản lý và theo dõi đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ lâu dài.

Quản lý đơn hàng và vận chuyển: Giám sát quá trình thực hiện đơn hàng từ khi nhận được đơn hàng đến khi giao hàng thành công, bao gồm quản lý vận chuyển quốc tế và các thủ tục hải quan.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận tài chính, kế toán để triển khai các công việc liên quan thuận lợi.

Báo cáo kết quả kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh định kỳ.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

Phân tích sản phẩm, xu hướng thị trường và khách hàng chiến lược.

Giới thiệu văn hóa và thế mạnh của doanh nghiệp tới các bạn bè quốc tế

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Thành thạo tiếng Anh (ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác).

Hiểu biết sâu về thị trường quốc tế và các quy định xuất nhập khẩu.

Hiểu biết bán hàng B2B.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao.

Sẵn sàng đi công tác nước ngoài khi cần thiết.

Kỹ năng sử dụng công nghệ: Thành thạo các phần mềm văn phòng như MS Office (Word, Excel, PowerPoint, …) và các phần mềm quản lý kinh doanh khác.

Tại CÔNG TY TNHH VINNATURE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh.

Thưởng doanh số, thưởng hiệu quả công việc lên đến hơn 100 triệu VNĐ

Được đào tạo chuyên sâu và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINNATURE

