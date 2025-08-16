Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà MHDI

- số 86 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Công ty CPTM và ĐTPT Thăng Long được thành lậρ năm 2009, là nhà phân phối dầu công nghiệp của các hãng dầu Castrol, Caltex và các sản phẩm dầu mỡ đặc chủng có chất lượng cao trên thế giới.
Khách hàng là các Nhà máy Nhiệt Điện, thủy điện, Nhà máy luуện kim, thép, xi măng, các đội xe, đoàn xe vận tải và khai thác, các đơn vị sản xuất, các nhà máy công nghiệp, đội thi công công trình...
Hiện công ty đang mở rộng quy mô, đặc biệt đẩy mạnh phát triển tại khu vực tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương và cần tìm ứng viên có nhiệt huyết, đam mê, mong muốn khẳng định bản thân, mong muốn có thu nhập cao.
Số lượng tuyển: 03 nhân viên kinh doanh
• Mô tả công việc:
- Quản lý, chăm sóc cách khách hàng mà công ty giao. Giới thiệu, tư vấn sản phẩm dầu nhớt và giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng
- Lên kế hoạch tìm kiếm, điều phối bán hàng, giao tiếp, đàm phán để tăng lượng khách hàng mới
- Tiếp cận khách hàng là các nhà máy sản xuất công nghiệp, các đội xe, đoàn xe vận tải và khai thác, các đơn vị sản xuất, các khu công nghiệp.
- Kiểm tra, quản lý hồ sơ và thông tin của khách hàng để phục vụ công tác CSKH được tốt nhất
- Lập báo cáo, lên kế hoạch phát triển thị trường, kết quả hoạt động theo từng tuần/tháng/quý/năm.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các ngành kỹ thuật cơ khí, ngành kinh tế.
- Có kinh nghiệm ở vị trí sale từ 3-5 năm.
- Độ tuổi 25 - 40 tuổi.
- Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ăn nói mạch lạc, có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Có phương tiện đi lại, có thể đi gặp khách hàng.
- Yêu thích kinh doanh, bán hàng
- Mong muốn có thu nhập cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + % Doanh số (Thu nhập từ 10 – trên 30tr/tháng và không giới hạn)
Thưởng thi đua, thưởng quý, thưởng năm đạt sản lượng của Công ty , các chương trình thưởng của Hãng
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, được đi du lịch nghỉ mát hàng năm
- Được hưởng các chế độ: Nghỉ Lễ, Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Có hỗ trợ xe ô tô đi công tác
- Được tham gia các khóa đào tạo của các hãng dầu lớn.
- Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, được chia sẻ về các kinh nghiệm bán hàng dầu nhớt
- Được đào tạo về sản phẩm dầu nhớt.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính T2 – T7 (Nghỉ chiều T7, ngày CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16, đường Bắc Hồng, tổ 83, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

