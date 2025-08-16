Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Công ty TNHH Công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam, Đường D2, Khu D, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý hàng hóa: Thực hiện nhập – xuất – tồn đúng quy trình; đối chiếu số liệu và chịu trách nhiệm về độ chính xác.

Sắp xếp kho: Trưng bày hàng hóa logic, dán nhãn đầy đủ, kho gọn gàng, sạch sẽ theo sơ đồ.

Luân chuyển hàng: Đảm bảo luân chuyển nội bộ hợp lý, hàng hóa luôn sẵn sàng, không thiếu khi giao hàng.

Kiểm soát tồn kho: Theo dõi tồn kho định kỳ; cảnh báo hàng chậm luân chuyển, lỗi, hư hỏng để xử lý kịp thời.

An toàn kho: Giám sát an ninh, PCCC, bảo vệ hàng hóa và tài sản kho.

Báo cáo – đề xuất: Lập báo cáo xuất – nhập – tồn theo tuần/tháng; đề xuất cải tiến hiệu quả kho.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Kế toán, Kinh tế, Thống kê, Logistics…

Dưới 40 tuổi, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Ưu tiên hiểu rõ nghiệp vụ kho, 5S, FIFO.

Thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.

Kỹ năng quản lý, sắp xếp, giao nhận, lưu trữ hàng hóa.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu được áp lực và sẵn sàng tăng ca khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ, năng động, liên tục cải tiến.

Đầy đủ chế độ theo Luật: BHXH, Phép năm, nghỉ Lễ Tết hưởng lương,…

Thưởng lương tháng thứ 13.

Tăng lương định kỳ 1 năm/lần. Đảm bảo công việc ổn định, lộ trình thăng tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Các hoạt động văn hóa, phúc lợp Công ty, Công đoàn: Sinh nhật, Trung thu, Du lịch hàng năm, Tiệc cuối năm, Thưởng Lễ Tết, Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…

