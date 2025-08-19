Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH

Giới thiệu Cổ phần Xuất nhập khẩu và Dược phẩm TH-Health: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Dược phẩm TH Health, tên gọi tắt TH Health-Pharma được thành lập dựa trên bề dày kinh nghiệm làm việc của Ban giám đốc trong mảng xuất nhập khẩu và lựa chọn các sản phẩm sức khỏe có chất lượng cao phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu của xã hội, chủ yếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ chủ động và TH Health-Pharma cũng là đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm dinh dưỡng sạch mang thương hiệu TH Health. Ngày 09/02/2020 Công ty TH Health-Pharma long trọng tổ chức Lễ Khai trương Công ty và Ra mắt các sản phẩm mang thương hiệu TH Health. Lễ Khai trương có sự tham dự của Ngài Suresh Kaliyana Sundram – Tham tán Công sứ Malaysia tại Việt Nam, bà Nguyễn Hồng Trang, chuyên viên Thương vụ Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, ông Yab Yok Falt – Giám đốc Kinh doanh quốc tế của tập đoàn YSP, ông Chong Kak Siong – Tổng giám đốc công ty Alpha Active Industries cùng các đối tác từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Australia, Pháp… và gần 200 khách mời danh dự.