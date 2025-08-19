Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH

10 - 24 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH

Giới thiệu Cổ phần Xuất nhập khẩu và Dược phẩm TH-Health: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Dược phẩm TH Health, tên gọi tắt TH Health-Pharma được thành lập dựa trên bề dày kinh nghiệm làm việc của Ban giám đốc trong mảng xuất nhập khẩu và lựa chọn các sản phẩm sức khỏe có chất lượng cao phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu của xã hội, chủ yếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ chủ động và TH Health-Pharma cũng là đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm dinh dưỡng sạch mang thương hiệu TH Health. Ngày 09/02/2020 Công ty TH Health-Pharma long trọng tổ chức Lễ Khai trương Công ty và Ra mắt các sản phẩm mang thương hiệu TH Health. Lễ Khai trương có sự tham dự của Ngài Suresh Kaliyana Sundram – Tham tán Công sứ Malaysia tại Việt Nam, bà Nguyễn Hồng Trang, chuyên viên Thương vụ Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, ông Yab Yok Falt – Giám đốc Kinh doanh quốc tế của tập đoàn YSP, ông Chong Kak Siong – Tổng giám đốc công ty Alpha Active Industries cùng các đối tác từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Australia, Pháp… và gần 200 khách mời danh dự.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 15 - 18 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 15 - 18 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
05 – TT5, Khu VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-va-duoc-pham-th-health-ntd189186
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đào tạo NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH Bibabo
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ACAC ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ACAC ACADEMY
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH MỘC F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MỘC F&B
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển mặt bằng Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Con Cưng
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán công nợ CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH IC FOOD SONLA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NAM ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NAM ANH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm