Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 – TT5, khu VOV, đường Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Xây dựng và triển khai các hoạt động của Phòng Marketing để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng cho các sản phẩm Thực phẩm Bảo vệ Sức khỏe (sản phẩm mang thương hiệu quốc gia). Quản lý hiệu quả ngân sách marketing và dẫn dắt team hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch và các hoạt động marketing phù hợp trong từng thời điểm. Phân tích thị trường, hành vi khách hàng, xu hướng để đưa ra giải pháp Marketing hiệu quả. Đề xuất các chương trình khuyến mãi, thi đua doanh số....để thúc đẩy tăng trưởng doanh số của công ty.

- Quản lý, điều phối hoạt động của phòng Marketing (Digital, Content, Design,...).

- Lập kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo zoom, livestream về sản phẩm công ty.

- Trực tiếp tham gia lên ý tưởng và thiết kế slide, banner, hình ảnh, chỉnh sửa clip giới thiệu sản phẩm/thương hiệu.

- Biết sử dụng các công cụ AI và các phần mềm thiết kế như Canva, Photoshop, Premiere, CapCut hoặc các công cụ tương tự.

- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Y Dược, Truyền thông đa phương tiện hoặc tương đương.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý team Marketing trong ngành dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc FMCG.

- Thành thạo thiết kế slide, banner, hình ảnh truyền thông, cắt dựng clip đơn giản.

- Biết tổ chức, set up kỹ thuật và trực tiếp thực hiện các buổi livestream, zoom.

- Có kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết trình và lập kế hoạch tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng từ 15 đến 18 triệu, có thêm phụ cấp làm ngoài giờ, có thưởng doanh số khi đạt mục tiêu hàng tháng.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, được nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật Việt Nam và hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Mỗi năm được tham gia Company Trip ít nhất 1 lần với toàn bộ kinh phí do công ty chi trả.

- Công ty có tổ chức phục vụ ăn trưa cho Cán bộ Nhân viên với một phần kinh phí do công ty hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH

