Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô N, KCN Lộc An, Bình Sơn, Xã Long An, H.Long Thành, Đồng Nai, Long Thành, Huyện Long Thành

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển mới 1 Chuyên viên Đào tạo với MTCV như sau:

Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo;

Phối hợp cùng với các phòng ban khác, biên soạn và cập nhập tài liệu cho công tác đào tạo;

Hỗ trợ xây dựng, giám sát cải tiến quy trình đào tạo, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch;

Đánh giá hiệu quả đồng thời đưa ra đề xuất và cải tiến đối với các chương trình đào tạo;

Nghiên cứu đề xuất các chương trình đào tạo khác để nâng cao chất lượng nhân sự;

Tham gia truyền thông nội bộ, hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện truyền thông nội bộ;

Phối hợp với Trưởng phòng xây dựng Lộ trình công danh, đánh giá năng lực Chuyên môn;

Tham mưu cho Trưởng phòng các chiến lược để tăng cường tính phối hợp, kết nối liên phòng ban trong nội bộ;

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan;

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo (ưu tiên công ty sản xuất);

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (excel, word, powerpoint);

Trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, đam mê lĩnh vực đào tạo;

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, có khả năng truyền đạt;

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

Ham học hỏi, chấp nhận thử thách;

Ngoại hình dễ nhìn, chuyên nghiệp;

Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương CB + Thưởng KPI + Thưởng bonus

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

Tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24h.

Thưởng lễ, tết hấp dẫn theo chính sách công ty.

Được đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ...tham gia các khóa đào tạo do Công ty tổ chức hoặc đi đào tạo bên ngoài.

Có lộ trình thăng tiến và cơ hội làm việc qua những phần hành công việc khác.

Xét tăng lương hằng năm.

Lương tháng 13, 14

12 ngày phép năm + phép theo thâm niên.

Chính sách du lịch hàng năm, tham gia vào các ngày hội thao, hoạt động nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

