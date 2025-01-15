Tuyển Quản lý CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 15.000.000 - 30.000.000/tháng, tùy theo năng lực. - Được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên các kỹ năng nghiệp vụ. - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện. - Hưởng các chính sách đãi ngộ của Công ty., Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ đối nội, đối ngoại xuất phát từ hoạt động kinh doanh spa của đơn vị.

- Duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng: tiếp nhận và xử lý ý kiến từ khách hàng.

- Linh hoạt xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Định hướng công việc cho các nhân sự liên quan.

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân sự.

- Biết cách đẩy tinh thần làm việc và đảm bảo tất cả nhiệm vụ đều phải hoàn thành.

- Tạo môi trường làm việc đoàn kết và gắn bó lâu dài.

- Đảm bảo cá nhân mỗi nhân viên phải tuân thủ theo đúng quy định tại nơi làm việc.

- Đánh giá năng lực của nhân viên.

- Tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên mới.

- Chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy doanh thu, phương hướng phát triển kinh doanh.

- Phối hợp, liên kết với các phòng ban để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của chi nhánh cũng như xử lý các vấn đề phát sinh.

- Tham gia các cuộc họp, buổi đào tạo để nâng cao kiến thức và tay nghề chuyên môn, chủ động đóng góp ý kiến mới nhằm thúc đẩy kinh doanh.

- Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám Đốc trong công tác quản lý, cải tiến, chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành khác liên quan.

- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm kinh doanh

- Có khả năng xử lý tình huống tốt, nắm bắt công việc nhanh.

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, không ngại khó.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.