Tuyển Quản lý CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu

- Đồng Nai: 15.000.000
- 30.000.000/tháng, tùy theo năng lực.
- Được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên các kỹ năng nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
- Hưởng các chính sách đãi ngộ của Công ty., Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ đối nội, đối ngoại xuất phát từ hoạt động kinh doanh spa của đơn vị.
- Duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng: tiếp nhận và xử lý ý kiến từ khách hàng.
- Linh hoạt xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Định hướng công việc cho các nhân sự liên quan.
- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân sự.
- Biết cách đẩy tinh thần làm việc và đảm bảo tất cả nhiệm vụ đều phải hoàn thành.
- Tạo môi trường làm việc đoàn kết và gắn bó lâu dài.
- Đảm bảo cá nhân mỗi nhân viên phải tuân thủ theo đúng quy định tại nơi làm việc.
- Đánh giá năng lực của nhân viên.
- Tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên mới.
- Chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy doanh thu, phương hướng phát triển kinh doanh.
- Phối hợp, liên kết với các phòng ban để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của chi nhánh cũng như xử lý các vấn đề phát sinh.
- Tham gia các cuộc họp, buổi đào tạo để nâng cao kiến thức và tay nghề chuyên môn, chủ động đóng góp ý kiến mới nhằm thúc đẩy kinh doanh.
- Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám Đốc trong công tác quản lý, cải tiến, chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm kinh doanh
- Có khả năng xử lý tình huống tốt, nắm bắt công việc nhanh.
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, không ngại khó.
Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
