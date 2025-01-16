Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Generating shop drawings by Tekla program
Tekla program
Build of 3D model fluently
Edit GA drawing fluently
Shop drawing for Duct, Chute, Tanks by Autocad program
Support shop drawing work for other teams
Estimation material from detail drawing
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Have at least 2 year for using tekla software.
Using: Tekla software, Autocad program, MS Office fluently
College/University graduation
Major in Mechanical Engineer or equivalent
English communication
Tekla software
Tại CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Shuttle bus : Binh Thanh/ Hang Xanh/ Thu Duc/ Bien Hoa/ Vung Tau
Review Salary Yearly, 2 working years +01 annual leave
Bonus 02 months of salary /year
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
