Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Generating shop drawings by Tekla program
Tekla program
Build of 3D model fluently
Edit GA drawing fluently
Shop drawing for Duct, Chute, Tanks by Autocad program
Support shop drawing work for other teams
Estimation material from detail drawing

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Have at least 2 year for using tekla software.
Have at least 2 year for using tekla software
Using: Tekla software, Autocad program, MS Office fluently
Tekla software
College/University graduation
Major in Mechanical Engineer or equivalent
English communication

Tại CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Shuttle bus : Binh Thanh/ Hang Xanh/ Thu Duc/ Bien Hoa/ Vung Tau
Review Salary Yearly, 2 working years +01 annual leave
Bonus 02 months of salary /year

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH POSCO ECO & CHALLENGE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

