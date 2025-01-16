Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Giờ hành chính. Nghỉ chiều thứ 7, Chủ nhật Lễ/Tết., Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bán hàng của cá nhân
Tìm kiếm, chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng, quản lý thông tin khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng theo định hướng tại thị trường được giao, đảm bảo tuân thủ theo Quy định - Quy trình
Tuân thủ các chính sách, quy định về bán hàng, theo dõi thực hiện Hợp đồng Bán hàng, tình hình công nợ & bàn giao xe.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam ; Tuổi từ 20-26.
Tốt nghiệp TRUNG CẤP trở lên các ngành: Công nghệ ô tô, Cơ khí động lực.
Yêu thích ngành nghề kinh doanh ô tô, mong muốn làm việc phát triển lâu dài.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 7.5 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, đường số 2A - Phường An Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai.

