Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Giờ hành chính. Nghỉ chiều thứ 7, Chủ nhật Lễ/Tết., Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bán hàng của cá nhân

Tìm kiếm, chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng, quản lý thông tin khách hàng tiềm năng

Thực hiện các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng theo định hướng tại thị trường được giao, đảm bảo tuân thủ theo Quy định - Quy trình

Tuân thủ các chính sách, quy định về bán hàng, theo dõi thực hiện Hợp đồng Bán hàng, tình hình công nợ & bàn giao xe.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam ; Tuổi từ 20-26.

Tốt nghiệp TRUNG CẤP trở lên các ngành: Công nghệ ô tô, Cơ khí động lực.

Yêu thích ngành nghề kinh doanh ô tô, mong muốn làm việc phát triển lâu dài.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 7.5 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.