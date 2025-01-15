Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Long Bình (Loteco), Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập ngân sách nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan
Đầu mối xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động trong công ty.
Quản lý, điều hành công việc của nhân viên phòng HCNS, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng
Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác xây dựng môi trường làm việc tích cực
Xây dựng, giám sát và quản lý hệ thống đánh giá, khen thưởng, kỷ luật của cá nhân, tập thể
Báo cáo Ban Lãnh đạo tình hình nhân sự, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực
Quản lý điều phối tất cả các công việc hành chính, an ninh, cơ sở vật chất, phòng cháy chữa cháy trong công ty.
Đầu mối xử lý các vấn đề liên quan đến thanh kiểm tra BHXH, thanh tra lao động, kiểm tra PCCC.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, hợp tác, hòa đồng và trung thực.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật, nhân sự hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhân sự công ty sản xuất, xây dựng có quy mô từ 50 nhân sự trở lên.
Có khả năng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp (KPI, Văn hóa doanh nghiệp)
Am hiểu Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, các quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý doanh nghiệp
Sử dụng khá tiếng Anh (soạn thảo văn bản) là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty (team building hàng năm, khám sức khỏe, lương tháng 13)
Môi trường làm việc: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 6, KCN Long Bình (Loteco), TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

