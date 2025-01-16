Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Sóc Trăng - Long An - An Giang - Hậu Giang, Thành phố Sóc Trăng

- Tìm kiếm và tư vấn bán hàng trực tiếp cho hộ gia đình trong khu vực được phân công.

- Hỗ trợ ký kết hợp đồng lắp đặt máy và giới thiệu gói dịch vụ của công ty (thay lõi, bảo trì bảo dưỡng)

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Đặc biệt: Có sự hỗ trợ giới thiệu CHÍNH THỨC BẰNG CÔNG VĂN VÀ ĐI ĐẾN NHÀ DÂN CÙNG CHUNG VỚI SALE từ chính quyền địa phương trong quá trình tiếp xúc khách hàng tại địa phương

- Siêng năng, chịu khó

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.

- Kiên trì, quyết tâm cao.

- Có thể làm việc với áp lực công việc cao.

- Không đòi hỏi bằng cấp, không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

- Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao.

- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

