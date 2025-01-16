Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
- Sóc Trăng
- Long An
- An Giang
- Hậu Giang, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Tìm kiếm và tư vấn bán hàng trực tiếp cho hộ gia đình trong khu vực được phân công.
- Hỗ trợ ký kết hợp đồng lắp đặt máy và giới thiệu gói dịch vụ của công ty (thay lõi, bảo trì bảo dưỡng)
- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Đặc biệt: Có sự hỗ trợ giới thiệu CHÍNH THỨC BẰNG CÔNG VĂN VÀ ĐI ĐẾN NHÀ DÂN CÙNG CHUNG VỚI SALE từ chính quyền địa phương trong quá trình tiếp xúc khách hàng tại địa phương
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Siêng năng, chịu khó
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.
- Kiên trì, quyết tâm cao.
- Có thể làm việc với áp lực công việc cao.
- Không đòi hỏi bằng cấp, không yêu cầu kinh nghiệm
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.
- Kiên trì, quyết tâm cao.
- Có thể làm việc với áp lực công việc cao.
- Không đòi hỏi bằng cấp, không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực
- Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao.
- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.
- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.
- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.
- Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao.
- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.
- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.
- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI