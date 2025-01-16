Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách chính các hoat động marketing trên các nền tảng mạng xã hội,sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay YouTube để đạt được các mục tiêu của bộ phận Marketing.

Thiết kế và thực hiện các chiến lược marketing dành riêng cho từng nền tảng phù hợp với các mục tiêu kinh doanh tổng thể.

Sở hữu và xây dựng lịch xuất bản nội dung truyền thông trên mạng xã hội.

Quản lý, chỉnh sửa, phê duyệt và lên lịch cho tất cả các bài đăng cho tất cả các nền tảng.

Lập kế hoạch và giám sát tất cả các chiến dịch mạng xã hội có trả phí, bao gồm cả quan hệ đối tác với những người có ảnh hưởng

Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn...

-------------

LÀM VIỆC TẠI ĐÂU?

Các nhân tài Thảm Đỏ GFF sẽ được chào đón bởi các tập đoàn hàng đầu đã tham gia trải Thảm Đỏ trong khuôn khổ sự kiện Global Future Fair, và mạng lưới 200.000 doanh nghiệp thành viên của Liên Đoàn Thương Mại & Công Nghiệp Việt Nam, bao gồm: Vingroup, Viettel, Masan, Sacombank, Techcombank, VNG, Tiktok, Shopee, Momo, Grab, Heineken, Pepsico, Coca Cola, Vinamilk, Dragon Capital, Mirae Asset, Unilever, Accor, Marriott, IHG, Deloitte…

QUY TRÌNH XÉT HỒ SƠ

Bước 1: Nhận hồ sơ ứng viên

Bước 2: Ban thẩm định GFF sẽ xét chọn hồ sơ vòng loại

Bước 3: Các ứng viên vượt qua vòng loại sẽ được chuyển hồ sơ đến các tập đoàn

Bước 4: Các tập đoàn mời ứng viên phỏng vấn (có thể thực hiện online)

Bước 5: Các tập đoàn xét duyệt và ra quyết định tuyển chọn, gửi thông báo đến người xuất sắc chinh phục được Thảm Đỏ

Bước 6: Ứng viên xác nhận Thảm Đỏ

Bước 7: Thảm Đỏ sẽ được vinh danh và trao tặng tại đêm Gala Global Future Fair 23/03/2025, dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao, đại diện các Bộ ngành, đại diện lãnh sự các nước, các đại học, các trường học, các tập đoàn và doanh nghiệp lớn.

HAI ĐỢT XÉT TUYỂN

Đợt 1: Hạn chót nộp hồ sơ 31/01/2025. Xét duyệt và thông báo kết quả trước 28/02/2025.

Đợt 2: Hạn chót nộp hồ sơ 20/02/2025. Xét duyệt và thông báo kết quả trước 15/03/2025.

Lưu ý: Ưu tiên xét tuyển đợt 1. Đợt 2 có thể hạn chế nếu đợt 1 đã đủ lượng hồ sơ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trở về Việt Nam sau du học

Tốt nghiệp du học hạng ưu

Thành tích nổi bật khi đi du học, các chứng chỉ, chứng nhận…

Có kinh nghiệm thực tiễn trong chuyên ngành

Thông thạo ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh là một lợi thế

Hội tụ đầy đủ kỹ năng của một nhà lãnh đạo, một nhà quản lý thế hệ mới

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim Thì Được Hưởng Những Gì

Thảm Đỏ GFF là một vị trí cấp quản lý với gói lương và phúc lợi hấp dẫn:

Thảm Đỏ GFF Emerging Leadership: Một vị trí cấp quản lý với gói lương 66.000 USD/năm và phúc lợi

Thảm Đỏ GFF Emerging Leadership

Thảm Đỏ GFF Aspiring Achievement: Một vị trí cấp quản lý với gói lương 54.000 USD/năm và phúc lợi

Thảm Đỏ GFF Aspiring Achievement:

Thảm Đỏ GFF Excellence Commitment: Một vị trí cấp quản lý với gói lương 42.000 USD/năm và phúc lợi

Thảm Đỏ GFF Excellence Commitment:

Và các giải thấp hơn.

Thông tin thêm:

Global Future Fair 23/03/2025 - Đại Hội Tuyển Sinh Du Học và Hai Lễ Trao Giải Danh Giá

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim

