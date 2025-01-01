Giới thiệu Công ty thời trang Phan Nguyễn

Thời trang Phan Nguyễn tự hào là một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thời trang thiết kế dành cho nam giới Việt.Ra mắt người tiêu dùng Hà Nội từ năm 2004, Thời trang Phan Nguyễn được khách hàng đón nhận và nhớ đến bởi sự phong phú của các dòng sản phẩm. Từ phong cách công sở lịch thiệp đến thời trang dạo phố sành điệu, năng động, cùng kho phụ kiện thiết yếu của mỗi chàng trai: giầy âu sang trọng, dây lưng cao cấp, túi xách thời trang… đều được cập nhật thường xuyên theo những xu hướng mới nhất của làng thời trang trong nước và thế giới.