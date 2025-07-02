Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Enspan (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Enspan (Vietnam)
Ngày đăng tuyển: 02/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công Ty TNHH Enspan (Vietnam)

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty TNHH Enspan (Vietnam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Mekong Tower, 235 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

* Giới thiệu về công ty:
Công ty TNHH ENSPAN Việt Nam là chi nhánh thuộc tập đoàn INTERSPAN của Úc hoạt động trong lĩnh vực thiết kế xây dựng với các chi nhánh được đặt ở các nước như Úc, UK và Dubai.
* Mô tả công việc:
- Sử dụng phần mềm AutoCad để triển khai bản vẽ kết cấu xây dựng.
- Biết sử dụng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ trong công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng xây dựng.
- Biết sử dụng thành thạo AutoCad, vi tính văn phòng đặc biệt là excel.
- Năng động, chịu khó học hỏi, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc.
* Quyền lợi được hưởng:
- Được làm việc trong môi trường công ty quy mô nước ngoài chuyên nghiệp, hiện đại, ổn định lâu dài.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

Tại Công Ty TNHH Enspan (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Enspan (Vietnam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Enspan (Vietnam)

Công Ty TNHH Enspan (Vietnam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Floor 3-4, Mekong Tower, 235 Cong Hoa Street, Tan Binh District, HCMC

